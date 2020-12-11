Премьеры России и Узбекистана обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт российского кабмина.

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"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной, энергетической и промышленной сферах, обменялись мнениями о новых перспективных совместных проектах в различных областях, - говорится в сообщении. - Кроме того, была рассмотрена тематика взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Мишустин и Арипов обсудили также график российско-узбекистанских контактов на правительственном уровне.