В ЮАР возложили венки у мемориала погибшим за свободу страны гражданам РФ и СССР

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Торжественная ежегодная церемония возложения венков у российской секции Стены имен состоялась во вторник в Парке Свободы в предместье столицы ЮАР. На ней выбиты имена 67 советских и российских граждан - военных экспертов, которые погибли за освобождение народов Юга Африки.

"Подобные памятные церемонии способствуют укреплению дружественного сотрудничества России и ЮАР, - заявил посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Илья Рогачев. - Они напоминают нам о тех подвигах героев, чьи имена навечно выбиты на этой стене".

Рогачев подчеркнул, что СССР оказывал различную помощь многим африканским освободительным движениям, в том числе на международной арене.

Участие в церемонии в Парке Свободы приняли около двух десятков человек, включая дипломатов, военных, представителей гражданского общества. Это меньше, чем в предыдущие два года, так как в ЮАР продолжают действовать ограничения в связи с пандемией нового коронавируса.

Российская секция Стены имен была открыта в декабре 2018 года. В минувшем году была заложена традиция ежегодно отмечать это событие специальной церемонией. Так появилась дата, посвященная тем советским и российским гражданам, которые погибли в этой части мира, борясь за высокие идеалы. С 1960-х годов СССР оказывал постоянную разностороннюю и огромную по своему объему помощь народам Юга Африки в их освободительной борьбе.

Стена имен, длина которой достигает 697 метров, находится в Парке Свободы. Она представляет собой мемориальный комплекс, посвященный борьбе за свободу и независимость Южно-Африканской Республики. На Стене выбиты около 80 тыс. имен героев, среди которых есть и россияне.