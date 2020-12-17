В Думу внесли проект обращения в связи с притеснениями русскоязычных журналистов в Латвии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам в четверг внес проект обращения нижней палаты в связи с репрессиями в отношении русскоязычных журналистов и общественных деятелей в Латвии, который предусматривает призыв к европейским парламентам осудить такие действия. Текст размещен в думской электронной базе.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждают действия властей Латвийской Республики, связанные с непрекращающимися политически мотивированными репрессиями в отношении русскоязычных журналистов и общественных деятелей, работающих в этой стране", - говорится в тексте.

Члены нижней палаты намерены обратиться "к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова". Госдума также хочет призвать европейских парламентариев "поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства".

В документе указано, что "системные нарушения прав человека и основных свобод в Латвии в последнее время проявляются все чаще и масштабнее". В нем говорится, что "политика латвийских властей, направленная на ущемление интересов так называемых неграждан и национальных меньшинств, фактическое уничтожение русскоязычного образовательного пространства", а также героизация нацистских преступников и их приспешников "сопровождаются неприкрытым нарушением прав на свободу слова и воспрепятствованием осуществлению журналистами их профессиональной деятельности".

В качестве примера приводится задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности Латвии семерых сотрудников информационных порталов "Спутник-Латвия" и "Балтньюс". МИД РФ ранее назвал задержание русскоязычных журналистов в Латвии карательной акцией, а обвинения против них сфабрикованными.