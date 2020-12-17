Путин заявил, что Россия "белая и пушистая" по сравнению с Западом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия "белая и пушистая" по сравнению со странами Запада. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Представитель зарубежного СМИ задал вопрос о причинах ухудшения отношений между Россией и Западом и поинтересовался, видит ли российский лидер, хотя бы частично, в этом свою ответственность, или же Россия - "белая и пушистая".

"Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые, - повторил российский лидер вопрос. - По сравнению с вами - да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний".

Президент отметил, что это были не письменные гарантии, а устные обещания, но подчеркнул, что ничего в итоге выполнено не было.

Путин затем продолжил сравнение политики России с действиями западных стран в последние десятилетия. "Разве мы вышли из Договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют угрозы. Потом наши коллеги вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это мы разве вышли? Нет, это вышли наши американские партнеры. Соответствующим образом мы сказали, что не будем производить и размещать такие системы оружия, пока американского оружия не появится в Европе. Но нам на это никто не отвечает, никто не реагирует. Потом вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи. Оставить все как есть? То есть вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории", - перечислил он, обращаясь к западному журналисту.

"Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем увидеть каких-то элементарных вещей? Есть и другие некоторые вопросы, которые вызывают нашу озабоченность. Мы на них вынуждены реагировать", - добавил глава российского государства, завершая сравнение.

О военных расходах и "агрессии"

Российский военный бюджет меньше, чем у США, Китая, Саудовской Аравии, Франции и Японии, поэтому РФ точно нельзя назвать агрессивной страной, заявил Путин.

"Знаете, сколько у нас военный бюджет? $46 млрд. У Великобритании больше намного. США - 770 млрд. Россия по военным расходам где-то шестое место в мире занимает. США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония - все впереди нас. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Ну уж только не мы агрессивные", - сказал президент.

Глава государства также напомнил, что у России по всему миру лишь "две-три базы, причем на террористически опасных направлениях" - в Киргизии, в Таджикистане, в Сирии, в то время как у США огромная сеть военных баз по всей планете.