Путин заявил, что Кадыров защищает интересы не только Чечни, но и всей страны

"Разве только в адрес Кадырова придумывают разные санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают, а Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны", - сказал глава государства в четверг на ежегодной большой пресс-конференции. Он назвал Кадырова "одной из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа".

По мнению главы государства, здесь нет ничего особенного и необычного. "Я знаю, что Рамзан Ахматович относится к этому философски", - добавил он.

Путин рассказал, что некоторые его соратники, друзья и сотрудники "даже обижаются", если против них не вводят никаких санкций. "Говорят: "Как же так? Это даже унизительно, заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции, чтобы показать, что мы имеем какие-то особые отношения с нашими партнерами", - обрисовал ситуацию президент.

По его словам, в потоке постоянно вводимых санкций нет ничего страшного, так как Россия - самодостаточная страна и чеченский народ тоже. "Чечня развивается, несмотря на тяжелые раны середины 90-х годов", - отметил Путин и указал на роль в этом молодой команды республиканских управленцев. "Я знаю Рамзана Ахматовича достаточно хорошо. Вся его жизнь посвящена Чечне, чеченскому народу и России. Поэтому я желаю ему всего самого доброго", - заключил Путин, выразив уверенность, что вся республика будет выглядеть так, как сейчас выглядит город Грозный.

Санкции в отношении Кадырова

Минфин США на прошлой неделе внес в санкционные перечни ряд физических и юридических лиц из РФ, связанных с главой Чечни, которого американские власти считают причастным к "серьезным нарушениям прав человека". Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ограничительные меры, добавлен в черный список в рамках "глобального акта Магнитского". В соответствии с этим же законом рестрикции вводятся против футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат" и компании "Чеченские минеральные воды". Все эти юридические лица, как полагают в Минфине США, принадлежат или подконтрольны главе Чечни.

Кадыров входит и в другие санкционные списки США. Помимо главы Чечни, ограничения распространились на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В 2017 году страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов главы Чечни является включение его фамилии в санкционный список США.