Путин заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг во время ежегодной пресс-конференции заявил, что чувствует ответственность за то, что происходит сегодня со страной и ее народом.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах РФ", - подчеркнул российский лидер, когда журналист Би-би-си поинтересовался, не считает ли он, что несет "долю ответственности за плачевное состояние" отношений РФ со странами Запада.

"Это касается и возвращения Крыма в состав России, - продолжил президент. - Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. В Косове, например, парламент принял решение, вы все это проглотили и сказали, что так и правильно, это демократично. В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится".

Путин напомнил, что демократия - это власть народа. "И надо либо признать это, либо отказаться от этого термина вообще повсеместно, - подчеркнул он. - За что вы вводите санкции в отношении крымчан? Если это аннексия, то они не виноваты. А если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу аннексии".