Парламент в I полугодии закроет основные вопросы по поправкам к конституции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Парламент в весеннюю сессию намерен завершить работу над основными изменениями в законодательство РФ в связи с обновленной Конституцией РФ. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы, по сути, внесли изменения по всем принципиальным направлениям, это более 100 законов. Если посмотреть, сколько было сквозных изменений, этих законов будет намного больше, чем 100. Мы с вами справились с той работой, которую нам поручил президент в части федерального законодательства. Уверен, что совместно с регионами мы успешно поработаем в ходе весенней сессии и закроем все основные вопросы по совместному ведению. Регионы закроют все вопросы и проблемы, которые возникают в рамках региональной компетенции", - сказал Клишас на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Он отметил, что изменения потребуются на уровне законодательства, которое регулирует вопросы местного самоуправления. "Федеральный парламент тоже к этому вопросу приступит. Я думаю, что уже в ходе весенней сессии мы необходимые изменения внесем", - сказал сенатор.

Клишас добавил, что очень большая нагрузка ляжет на региональные парламенты. Он предложил определиться, каким образом лучше прописать роль органов местного самоуправления. "Это одна из принципиально важных новелл", - подчеркнул глава комитета СФ, добавив, что необходимо выработать единые подходы, принципы и терминологию.

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.