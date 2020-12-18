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Расследование убийства Бориса Немцова

Песков признался, что не владеет деталями расследования убийства Немцова

Представитель Кремля полагает, что эта тема, возможно, будет вновь поднята на мероприятиях президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не может поделиться подробностями о расследовании убийства политика Бориса Немцова. Представитель Кремля полагает, что эта тема, возможно, будет вновь поднята на мероприятиях президента РФ Владимира Путина.

10 декабря на встрече с членами Совета по правам человека глава государства сказал, что считает возможной доработку в расследовании дела об убийстве Немцова. При этом президент заметил, что с этим преступлением в целом все понятно, удалось найти заказчиков и исполнителей.

В пятницу журналисты попросили Пескова уточнить, о каких именно данных говорил Путин. "Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией", - признался представитель Кремля.

"Контакты у президента будут с журналистами, с представителями СМИ, с общественниками, с правозащитниками. Они смогут освежить этот вопрос", - полагает Песков.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса Немцова
Песков сообщил, что у Путина нет никакого "бункера"
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