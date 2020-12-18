Песков признался, что не владеет деталями расследования убийства Немцова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не может поделиться подробностями о расследовании убийства политика Бориса Немцова. Представитель Кремля полагает, что эта тема, возможно, будет вновь поднята на мероприятиях президента РФ Владимира Путина.

10 декабря на встрече с членами Совета по правам человека глава государства сказал, что считает возможной доработку в расследовании дела об убийстве Немцова. При этом президент заметил, что с этим преступлением в целом все понятно, удалось найти заказчиков и исполнителей.

В пятницу журналисты попросили Пескова уточнить, о каких именно данных говорил Путин. "Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией", - признался представитель Кремля.

"Контакты у президента будут с журналистами, с представителями СМИ, с общественниками, с правозащитниками. Они смогут освежить этот вопрос", - полагает Песков.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.