Комитет Думы уточнил формы политической деятельности в законопроекте о физлицах-иноагентах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Основанием для признания физического лица иноагентом будет служить в том числе организация в интересах зарубежных источников митингов, публичных дебатов и распространение мнений о госполитике. Это предлагается прописать непосредственно в законопроекте о распространении статуса иноагента на незарегистрированные политобъединения и отдельных физлиц, следует из поправки, одобренной профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Поправкой ко второму чтению (текст есть у ТАСС) уточняется, какие формы политической деятельности могут послужить основанием для признания физлица иноагентом в случае, если она проводится "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства" и на иностранное финансирование.

Это участие в организации и проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований, публичных дебатов, дискуссий, выступлений, деятельность, направленная на получение определенного результата на выборах или референдуме, наблюдение за проведением выборов, референдума, а также участие в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, либо в деятельности политических партий.

В этот перечень также входят публичные обращения к органам власти и чиновникам или иные действия, направленные на "принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов"; распространение, в том числе онлайн, мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике. Формой политической деятельности также будет признаваться формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения и обнародования результатов опросов общественного мнения. В этот же список входят "вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних", в указанную политическую деятельность, либо ее финансирование.

Той же поправкой уточняется, что к политической деятельности в контексте этого законопроекта не будет относиться деятельность "в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира", а также благотворительная деятельность.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении 8 декабря, второе чтение запланировано на 22 декабря. Им предлагается приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также иноагентами могут быть признаны физические лица, которые на средства зарубежного происхождения занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников, либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Подобные объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.