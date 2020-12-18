Лавров заявил, что Москва всегда открыта к серьезному диалогу с Киевом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной, но Киев в нем не заинтересован. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы об отсутствии контактов между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

"Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом минских соглашений, договоренностей парижского саммита нормандского формата или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим", - говорится в ответе Лаврова на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Лавров сообщил, что Кулеба запрашивал телефонный разговор в начале сентября, когда глава МИД РФ находился с визитом в Сирии. "Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в контактной группе, - подчеркнул он. - Думаю, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским Комплексом мер, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа".

В четверг в эфире радио "Новое время" Кулеба заявил, что сожалеет о том, что у него нет контактов с Лавровым. По словам главы МИД Украины, он обращался с просьбой к РФ провести переговоры с Лавровым по поводу обострения ситуации в Донбассе, однако они не состоялись.