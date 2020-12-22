Кабмин РФ поручил найти способы повысить точность данных по смертности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выработать подходы по повышению точности данных о смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет провести эксперимент по выработке подходов по повышению качества и связанности данных по смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о медицинских свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в постановлении.

Эксперимент проводится с 15 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года для выработки эффективного механизма взаимодействия органов власти и медицинских организаций по сбору данных по смертности населения, организации мониторинга структуры смертности, обеспечения предоставления гражданам государственных услуг и мер соцподдержки.

В эксперименте участвуют Минздрав, Минюст, Минцифры, ФНС, Росстат, ФОМС, ПФР, органы власти, а также медицинские организации.

Во время пандемии данные о смертности в РФ, предоставляемые различными ведомствами, неоднократно расходились. В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, что касательно смертности от ковида верны и данные оперативного федерального штаба, и Росстата. При этом вице-премьер поясняла, что ежедневные данные оперштаба являются оперативной информацией, в которой учитываются только случаи, не требующие дополнительного подтверждения при помощи патологоанатомического вскрытия. Таким образом, окончательный диагноз может быть уточнен впоследствии. Кроме того, во время первой волны коронавируса Голикова указывала на особенности подсчетов, когда ФНС должна была собирать данные, предоставляемые ЗАГСами, и после этого показатели еще раз сверялись.