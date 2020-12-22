Путин подписал закон о новых основаниях для лишения сенаторов и депутатов полномочий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в том числе возможность лишения полномочий сенаторов и депутатов нижней палаты парламента в случае выявления у них иностранного гражданства или вида на жительство. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон о статусе члена СФ и депутата Госдумы. Новым основанием для досрочного прекращения полномочий станет выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Согласно действующим нормам, одним из оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов является наличие у них иностранных счетов и вкладов. Кроме того, парламентарии досрочно прекращают свои полномочия при официальном приобретении иностранного гражданства. Новым основанием для прекращения полномочий станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства. Поводом для проведения проверки станет информация из любого источника.

Документ устанавливает, что еще одним основанием для досрочного прекращения полномочий членов СФ будет несоблюдение сенатором - представителем региона требований о необходимом сроке проживания на территории соответствующего субъекта РФ.

Кроме того, согласно закону, исключаются положения о возможности приостановления военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий члена СФ и депутата Госдумы, сенаторам и депутатам придется уходить в отставку на период исполнения полномочий. Также из закона исключается норма о предоставлении бывшему сенатору или депутату прежнего места работы по истечении срока их полномочий. При этом срок полномочий сенатора, депутата Госдумы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы. При исчислении срока полномочий сенатора, необходимого для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, учитывается период, в течение которого соответствующим органом власти региона принимается решение о наделении полномочиями следующего члена СФ. Такой период не может превышать двух месяцев. Действие этих положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Для сенатора - бывшего президента РФ сохраняются социальные и иные гарантии, установленные законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".