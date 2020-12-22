Косачев: РФ готова ответить на санкции, создавая проблемы компаниям США на внешних рынках

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия готова ответить на очередные санкции США, в том числе создавая проблемы американским компаниям на рынках третьих стран, но главный российский ответ будет заключаться в устойчивом развитии и сохранении позиций на внешних рынках. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разумеется, мы будем американцам отвечать в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России для этого тоже есть достаточно возможностей", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ", комментируя новые санкции США в отношении предприятий РФ и КНР.

По его мнению, никакой логики в новых санкциях нет, а введение подобных рестрикций объясняется лишь желанием США обеспечить себе дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках. "Все те сферы, где американцы заинтересованы в поставках своей продукции на внешние рынки, они будут создавать для своих конкурентов максимально возможные трудности. Я убежден, что у России достаточно средств, чтобы не уступать в конкуренции. И, наверное, самый главный наш ответ заключается в том, чтобы продолжить устойчиво развиваться и не уступать вешние рынки нашим американским конкурентам", - отметил сенатор.

Он напомнил, что Россия сейчас борется за энергетический рынок Европы, и выразил уверенность, что она "победит в этой схватке". "На нашей стороне экономические интересы наших партнеров. Мы видим, как растет экспорт российского оружия и систем военного и двойного назначения в третьи страны. Эти рынки для России остаются перспективными, даже под американскими санкциями, я уверен, мы сохраним здесь свои позиции", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

США в понедельник опубликовали список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь из-за повторов идет о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".