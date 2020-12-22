Экс-глава "Массандры" Янина Павленко утверждена главой администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ялтинского городского совета во вторник утвердили кандидатуру бывшего директора крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра" Янины Павленко на должность главы администрации Ялты. Сессию транслировал в прямом эфире телеканал "Крым-24".

Кандидатуры Павленко и заместителя начальника юридического департамента администрации Ялты Михаила Воронова были представлены городскому совету по итогам конкурса на замещение вакантной должности. Экс-руководитель "Массандры" набрала 79 баллов, юрист - 62 балла. Конкурс был объявлен 24 ноября после того, как в октябре умер прежний глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

На должность претендовали три кандидата: юристы Надежда Обухова и Михаил Воронов, экс-руководитель "Массандры", ныне первый заместитель и врио главы администрации Ялты Янина Павленко. Уже после начала заседания конкурсной комиссии Обухова заявила, что снимает свою кандидатуру и не согласна с процедурой отбора кандидатов, добавив, что обратилась в суд.

"Развитие Большой Ялты невозможно без обустройства береговой полосы, большая часть которой сегодня подвержена природному разрушению. Значительная часть берегоукрепительных сооружений находится в аварийном состоянии. В связи с чем одной из первоначальных задач считаю проектирование берегоукрепительных сооружений на всей территории Большой Ялты. Это позволит приступить к проектированию и созданию морского променада - южнобережной набережной Большой Ялты", - сказала Павленко, представляя свою программу конкурсной комиссии.

Она также отметила, что первоочередной задачей считает борьбу с пандемией. В Ялту к новогодним праздникам будут направлены около 70 специалистов ФМБА для помощи местным врачам в период наплыва туристов. Кроме того, по поручению президента РФ к 2023 году в городе построят новый многопрофильный медцентр ФМБА.

Еще одним приоритетом Павленко считает борьбу с дефицитом воды, возникшим на полуострове. Она поддержала проект строительства опреснителя морской воды у берегов Ялты, отметив, что будет также заниматься ремонтом городских сетей, чтобы устранить потери воды.

Прежний глава администрации Ялты Иван Имгрунт в конце сентября 2020 года был госпитализирован с пневмонией. Восемнадцатого октября на 60-м году жизни он умер в одной из клиник Санкт-Петербурга. Источник во властных структурах Крыма сообщил, что его смерть связана с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов 13 ноября предложил принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты на тот момент директору "Массандры" Янине Павленко. Двадцатого ноября депутаты горсовета согласовали ее назначение первым заместителем главы администрации, а 24 ноября - исполняющим обязанности главы администрации.

44-летняя Павленко родом из Черновицкой области Украины, окончила Ялтинскую гимназию имени А. П. Чехова, ранее работала директором завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму, была депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым.