Володин предложил создать группу по контролю реализации закона о развитии территорий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу из представителей профильных думских комитетов для контроля за ходом реализации принятого в среду закона о комплексном развитии территорий (КРТ), предусматривающего в том числе реконструкцию жилых районов.

"Нам надо будет контролировать реализацию этого закона. Вот здесь правильно было бы создать рабочую группу из председателей двух комитетов, может быть, даже трех - [главу комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая] Николаева подключить, как мы это делали", - сказал Володин на заседании палаты.

По словам спикера, рабочей группе следует собраться уже через три месяца с тем, чтобы оценить, что сделано в субъектах РФ. "У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает", - заключил Володин.

Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых превышающий региональные нормативы износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) или капитальный ремонт которых слишком дорог. При этом под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.

КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где с инициативой по проведению КРТ выступили правообладатели земельных участков.