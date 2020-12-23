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Памфилова заявила, что в обозримой перспективе единый день голосования будет в сентябре

Ранее парламентская оппозиция предлагала перенести его на весну или более позднюю осень

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что в обозримой перспективе единый день голосования по-прежнему будет проводиться в сентябре.

"Насколько я понимаю, несмотря на разные предложения, в том числе и с моей стороны, единый день голосования у нас остается в сентябре. По крайней мере в обозримой перспективе это так", - сказала она в среду на встрече с журналистами.

В октябре на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин назвал проведение выборов в сентябре наиболее удобным вариантом для людей. Оптимальным этот срок проведения голосования считает и "Единая Россия", в то время как парламентская оппозиция предлагала перенести его на весну или более позднюю осень.

Памфилова также неоднократно говорила о закономерности возникновения обсуждения этой темы в связи с учетом появления в законодательстве возможности проведения многодневного голосования. Она предполагала, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования, либо решения вопроса с разведением выборов и учебного процесса, поскольку почти половина избирательных участков в РФ расположены в зданиях школ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла Александровна
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