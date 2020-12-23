Дума наделит ЦИК правом просить Роскомнадзор о пресечении незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении депутатский законопроект, согласно которому Центризбирком России и региональные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Документ в ноябре внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от "Единой России", среди авторов - глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Согласно проекту, "ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов".

Как отмечают авторы инициативы, информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, все чаще становятся площадкой для распространения агитационных материалов. При этом у избирательных комиссий "отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах".

Законопроект также предусматривает изменения в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающие механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований избирательного законодательства.