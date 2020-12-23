Неверов предложил включить в состав комиссий Госсовета депутатов Госдумы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе заседания Госсовета в среду предложил президенту РФ Владимиру Путину включить в состав комиссий Госсовета депутатов нижней палаты парламента по аналогии с правительственными комиссиями и президентскими советами.

"На базе Государственного совета сформированы комиссии, в том числе по социально-экономическому развитию, которые будут работать на постоянной основе. Есть предложение, если есть возможность, включить в эти комиссии и представителей депутатского корпуса, на основании их профессионального опыта, знаний и навыков", - отметил Неверов.

Он также подчеркнул важность решения президента о включении в новый состав Госсовета руководителей фракций парламентских партий.

Указ об обновленном составе Госсовета президент PФ Владимир Путин подписал в понедельник. В состав Госсовета, который формируется теперь на основании отдельного федерального закона, вошли в том числе руководители фракций в Госдуме. Согласно закону о Госсовете, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, однако они не входят в него автоматически. По должности в состав совета вошли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Закон о Госсовете был принят в развитие новых норм Конституции РФ. Согласно тексту, Госсовет - конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Пост председателя Госсовета занимает президент. В его состав по должности входят премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководитель Администрации президента РФ, высшие должностные лица субъектов Федерации. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители парламентских партий, представители местного самоуправления или иные лица.