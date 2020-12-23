Адвокат Галяминой сообщил, что та потеряет статус мундепа, если приговор вступит в силу

МОСКВА, 23 декабря./ТАСС/. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина потеряет этот статус в том случае, если ее обвинительный приговор вступит в силу. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

"В случае, если приговор Галяминой вступит в силу, шансов сохранить статус депутата у нее не будет. Она либо сама сложит с себя полномочия муниципального депутата, либо совет муниципальных депутатов прекратит ее статус", - сказал защитник. Он подчеркнул, что адвокаты подадут апелляционную жалобу на приговор.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов. Ее обвиняли по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину депутат не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.