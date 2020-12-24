Госдума завершает осеннюю сессию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг проведет заключительное заседание осенней сессии, которая станет последней для седьмого созыва нижней палаты парламента. Депутаты намерены рассмотреть проект закона о биологической безопасности в РФ, а также инициативы о штрафах за неповиновение силовикам на митингах, за нарушение требований по обеспечению устойчивого интернета в РФ и законодательства об иностранных агентах.

Согласно повестке, заседание начнется с выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина, который подведет итоги уходящей сессии. После него выступят руководители думских фракций.

Затем депутаты намерены во втором чтении рассмотреть законопроект о биологической безопасности в РФ. Документ был внесен в Думу правительством в декабре прошлого года, он устанавливает основы государственного регулирования и основные принципы в области обеспечения биологической безопасности РФ, а также определяет комплекс мер, "направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".

Документ закрепляет право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно граждане будут обязаны "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов".

Штрафы для физлиц-иноагентов

Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно тексту, санкции будут распространяться на физических лиц и незарегистрированные общественные политические объединения, выполняющие функции иностранного агента, если они не предоставили в уполномоченный орган требуемые по закону сведения. Для физлиц штраф может составить до 50 тыс. рублей, для должностных лиц, работающих в объединениях, до 30 тыс. рублей.

Законопроектом также предусмотрены штрафы за распространение информации о физическом лице - иноагенте, о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, а также производимых ими материалов без положенной по закону маркировки.

Защита устойчивого интернета

Запланировано также первое чтение законопроекта об административных штрафах в отношении операторов связи, которые не применяют оборудование для устойчивой и безопасной работы интернета на территории РФ. Нарушение порядка установки или эксплуатации такой техники, согласно тексту, повлечет штраф до 30 тыс. для должностных лиц, до 50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и до 500 тыс. для юридических лиц.

Повторное нарушение, допущенное в течение года, будет наказываться более суровыми санкциями. К примеру, для юридических лиц штраф может составить до одного миллиона рублей. Также предусмотрено наказание за отказ оператора связи установить положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований об ограничении доступа к информации.

Нарушения на митингах

В повестку также вошло первое чтение законопроекта о повышении штрафов за неповиновение сотрудникам силовых структур, в том числе на массовых мероприятиях. Так, размер взыскания за однократное невыполнение требования представителя власти составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Этим же законопроектом предусмотрены санкции за нарушение порядка финансирования массовых акций.

Повторный отказ подчиниться законному требованию сотрудника правоохранительных или силовых структур в ходе публичной акции повлечет штраф для граждан до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, для должностных лиц - до 40 тыс., а для юридических лиц - до 200 тыс. Сейчас максимальные штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. рублей.

Депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.