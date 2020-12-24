Песков: у РФ нет данных об опасности пребывания россиян в Белоруссии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. У Москвы нет данных, которые бы свидетельствовали об опасности пребывания россиян в Белоруссии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя продолжающиеся задержания в этой стране, Песков отметил, что власти республики обеспечивают правопорядок, и "если российские граждане на территории Белоруссии делают что-то противоправное, то их могут задерживать". "Для нас главное, чтобы соблюдались права российских граждан, за этим внимательно следит наше посольство в Белоруссии, - подчеркнул представитель Кремля. - Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях".

Отвечая на просьбу прокомментировать утверждения о якобы российском следе в массовых беспорядках в Белоруссии, Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы на эту тему были высказывания с белорусской стороны. "Если бы была достоверная запись [на эту тему], она бы, наверное, была опубликована. Если уж разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали", - заметил пресс-секретарь президента.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.