Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Кобзева

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Кобзева в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области.

Проект постановления внесла на рассмотрение депутатов комиссия Госдумы по мандатным вопросам. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кобзева Юрия Викторовича, избранного по Таганрогскому одномандатному избирательному округу № 151 (Ростовская область), 22 декабря 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области", - отмечается в документе.

В нижней палате парламента Кобзев входил в состав комитета по охране здоровья.