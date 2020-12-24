ЦИК выберет регионы для онлайн-голосования в 2021 году в том числе исходя из числа выборов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России будет выбирать регионы, в которых планируется проводить тестирование дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года, в том числе основываясь на количестве избирательных кампаний в каждом конкретном субъекте РФ.

"В основном предполагается [применять онлайн-голосование] в тех регионах, где уже проводилось дистанционное электронное голосование. Но могут быть какие-то коррективы, может быть, в каком-то из тех регионов, где было голосование, - они не выполнят предварительные условия, которые мы сейчас ставим", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

По ее словам, в 2021 году будет проходить новый этап проведения пилотных проектов и требования к регионам будут повышены, поскольку во многих из них одновременно с выборами в Госдуму проводятся выборы глав субъектов, депутатов заксобраний и другие. "От трех до пяти уровней разных кампаний проходят одновременно. И мы хотим, выбирая регионы, где будут опробоваться технологии дистанционного электронного голосования, эти пилотные проекты, в том числе оценивать по тому, сколько там уровней кампаний и сколько мы можем охватить. Потому что будет странно, когда человек может дистанционно проголосовать за депутата Госдумы, а потом ему надо будет идти голосовать за мэра или даже за губернатора", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что пока не будет называть конкретные регионы, претендующие на проведение онлайн-голосования в 2021 году. "Выбирать мы будем из 20 регионов по целому ряду факторов, учитывая готовность самого региона, учитывая технические возможности и целый ряд других. Но остановимся, скорее всего, в пределах пяти-семи регионов", - уточнила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.