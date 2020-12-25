Лавров полагает, что США при Байдене не готовы к коллективным международным решениям

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. США при избранном президенте Джозефе Байдене не будут готовы подчиняться коллективным решениям даже в случае возвращения в структуры и договоренности, из которых вышла действующая американская администрация. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего" в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что США вышли из ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека, Парижского соглашения по климату. "Говорят, что новая администрация США будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция все-таки имеет место и тенденция такая, что США, даже когда и если они вернутся в те или иные международные структуры, все-таки посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям, если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на действия США в ВТО. "В ВТО уже многие годы не функционирует орган по разрешению споров по одной простой причине: в этом органе, чтобы он был дееспособен, должен быть кворум, а США категорически блокируют назначение новых членов этого органа по разрешению споров, чтобы не допустить формирование такого кворума. А без дееспособности этого механизма все жалобы на США, которые ЕС и другие страны направляют в ВТО, просто невозможно рассматривать", - пояснил он.

По его словам, в результате таких действий в мировой торговле возникает анархия, которую используют те, кто имеет серьезные финансовые рычаги, такие как доллар, система SWIFT.