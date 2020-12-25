В кабмине поддержали законопроект о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу единороссов о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект также обязывает Пенсионный фонд раз в три года информировать людей о предполагаемом размере пенсии с 45 лет. Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсии.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указывается в проекте отзыва.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 декабря группой депутатов и сенаторов от "Единой России". В их числе первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции Сергей Неверов. Как уточнял еще один автор инициативы, первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, разработчики документа надеются на его принятие в первом чтении в самом начале весенней сессии.