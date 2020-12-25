Захарова заявила, что слова главы МО Британии о "вызывающем поведении России" удивляют

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва удивлена заявлениями министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что РФ якобы вызывающе себя ведет вблизи морских и воздушных границ Британии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании", - указала дипломат.

Уничтожение запасов химоружия

Российская сторона добросовестно и в полном объеме выполнила обязательства по уничтожению запасов химоружия, процесс завершился три года назад, говорится в комментарии.

"Хотелось бы напомнить, что Россия добросовестно и в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, которое завершено три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия, - отметила дипломат. - При этом, как и предписано конвенцией, Россия продолжает прием инспекций ОЗХО на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые подверглись конверсии для не запрещенных конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные в конвенции критерии. Какие-либо нарушения не выявлены".