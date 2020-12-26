На пост мэра Уфы претендуют 11 кандидатов

ТАСС, 26 декабря. Завершен прием документов на замещение должности главы администрации Уфы Республики Башкортостан, на пост мэра претендуют 11 человек, сообщается на сайте горсовета Уфы.

Занимавший пост мэра башкирской столицы Ульфат Мустафин умер 29 октября из-за осложнений после заражения коронавирусом. Ему был 61 год, на должность он был назначен 29 октября 2018 года. После его смерти исполняющим обязанности главы администрации города был назначен первый заместитель мэра Радмил Муслимов, который сложил полномочия из-за болезни 1 декабря. Его сменил другой заместитель, Рустем Газизов. 16 декабря депутаты Уфы на внеочередном заседании назначили исполняющим обязанности мэра города Сергея Грекова.

"Завершился прием документов на замещение должности главы администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан. Всего на конкурс подали заявления 12 кандидатов. Один кандидат отозвал свое заявление", - говорится в сообщении.

О претендентах

На пост главы Уфы претендуют генеральный директор ООО "Экспресстранслогистик" Марсель Габдулхаков, временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Атур Гафаров и временно безработный Салават Гизатуллин. Также среди кандидатов - директор школы № 113 в Уфе Олеся Желтова, управляющий директор ИП Сергей Жуков, генеральный директор фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, индивидуальный предприниматель Артур Минигалин, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО "ОДК-УМПО" Алексей Слепнев, гендиректор АО "БПО "Прогресс" Марат Тимиров и генеральный директор ООО "Газстройпроект" (по совместительству), индивидуальный предприниматель Рустам Хафизов. Отозвал документы Руслан Асанов.

30 декабря 2020 года пройдет заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе. Конкурс на замещение должности состоится 15 января 2021 года.