Песков считает, что у Путина есть иммунитет от нападок

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Информационные атаки на президента РФ Владимира Путина идут уже два десятка лет, поэтому к ним у российского лидера сформировался иммунитет, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних двадцати лет, и, конечно, за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался", - отметил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков напомнил о словах Путина о том, что "атаки атаками, главное - как человек работает". "Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье - он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет", - заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Москва будет готова к любым недружественным действиям со стороны других стран. Он отметил, что такие проявления продолжатся и в следующем году.

"Россия является очень важным участником международного сообщества. И несмотря на все разногласия, которые могут быть у нас, [РФ и других стран], мы, конечно же, будем четко ориентироваться на наши собственные красные линии - они не исчезнут никогда", - отметил представитель Кремля.

"Конечно же, Россия будет готова к любым недружественным проявлениям, которые, к сожалению, в следующем году никуда не исчезнут", - подчеркнул Песков.