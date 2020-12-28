В МИД России заявили, что властям ЦАР удалось провести выборы, несмотря на провокации

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) сумели провести выборы, несмотря на провокации со стороны деструктивных сил. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Несмотря на провокации и попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс, властям ЦАР при активной поддержке Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, а также международных партнеров удалось провести голосование в большинстве избирательных округов", - заявили в дипведомстве.

"Национальная избирательная комиссия ЦАР в непростых условиях на должном уровне организовала работу избирательных участков, отмечается высокая явка граждан", - указали в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на то, что, по первым оценкам местных обозревателей, действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера имеет значительное преимущество над соперниками по количеству отданных за него голосов.

Всеобщие выборы в ЦАР, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания, состоялись 27 декабря. Официальное оглашение предварительных итогов ожидается до 4 января 2021 года.