Врио главы Дагестана утвердил новую структуру правительства региона

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов утвердил новую структуру правительства республики, в ней, в частности, будут образованы министерство информации, управление капитального строительства, а также служба финансового контроля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главы Дагестана.

"Врио главы РД Сергей Меликов подписал указ "О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан". Согласно документу, у председателя правительства РД будет семь заместителей, в том числе два первых заместителя <…> Указом главы региона также образовано министерство информации и печати Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Согласно указу, в регионе будет образована служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, которой будут переданы функции министерства финансов региона в сфере контроля за соблюдением законодательства РФ при госзакупках. Также в структуре правительства республики будет образовано управление по капитальному строительству, на которое будут возложены функции по координации строительства объектов для государственных и муниципальных нужд.

Тем же указом региональное министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций преобразовано в министерство цифрового развития Дагестана, а министерство строительства и ЖКХ республики - в министерство строительства Республики Дагестан. "Кроме того, министерство энергетики переименовано в министерство энергетики и ЖКХ с передачей ему функции в сфере ЖКХ реорганизуемого Министерства строительства и ЖКХ РД", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, упразднены представительства республики в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге. Их функции переданы Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.