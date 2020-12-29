Врио главы Дагестана сменил несколько министров в новом составе правительства республики

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов утвердил новый состав правительства региона, сменив руководство несколько ключевых министров, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"Первым заместителем председателя правительства РД назначен Нюсрет Омаров, ранее занимавший должность заместителя руководителя администрации главы и правительства РД. Также первым зампредом регионального кабмина назначен Батыр Эмеев, который до этого исполнял обязанности министра промышленности и торговли <…> Врио министра промышленности и торговли РД станет Низам Халилов, министром экономики и территориального развития - Руслан Алиев (ранее этот пост занимал Гаджи Султанов), министром сельского хозяйства и продовольствия - Баттал Батталов, энергетики и ЖКХ - Манвел Мажонц", - говорится в сообщении.

Таким образом, своих прежних постов лишились экс-министр экономического развития Гаджи Султанов - он назначен руководителем управления правительства региона по вопросам переселения Лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, бывший глава Минсельхоза республики Абзагир Гусейнов. Возглавлявший региональное Минэнерго Владимир Лемешко продолжит работать в составе кабмина в статусе вице-премьера. Должности вице-премьеров сохранили также Анатолий Карибов, Владимир Лемешко, Абдулмуслим Абдулмуслимов и Рамазан Джафаров. Еще одним заместителем председателя правительства стал Муслим Телякавов.

Кадровые изменения коснулись Министерства по земельным и имущественным отношениям республики - его возглавил Заур Эминов, врио министра природных ресурсов и экологии стал Рахман Гамидов. Ранее сообщалось, что временно исполнять обязанности министра здравоохранения республики будет Татьяна Беляева.

Руководители ряда министерств сохранили свои посты в новом составе дагестанского кабмина: республиканское Министерство строительства продолжит возглавлять Малик Баглиев, Министерство культуры - Зарема Бутаева, Министерство транспорта и дорожного хозяйства - Ширухан Гаджимурадов, Министерство по национальной политике и делам религий - Энрик Муслимов, Министерство по туризму и народным художественным промыслам - Расул Ибрагимов. Сохранят свои должности врио главы Минспорта республики Магомед Магомедов, руководитель Минтруда региона Изумруд Мугутдинова, врио министра финансов Юнус Саадуев, врио министра юстиции Республики Дагестан Казимагомед Сефикурбанов и врио министра образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова.

Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий останется Нариман Казимагамедов, Министерство по делам молодежи продолжит возглавлять Камил Саидов. Вновь создаваемое в структуре республиканского правительства Министерство цифрового развития возглавит Сергей Снегирев, ранее руководивший Минсвязи региона, министерство информации и печати - Умаросман Гаджиев.