В МИД РФ надеются, что Молдавия сохранит курс на неприсоединение к НАТО

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Кишинев продолжит линию на неприсоединение к НАТО и другим военным союзам. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Надеемся, что Молдавия сохранит сбалансированный внешнеполитический курс, будет и далее придерживаться линии на неприсоединение к НАТО и другим военным союзам", - сказал он.

По данным опросов, большинство жителей страны выступает против вступления в НАТО. Хотя в Конституции Молдавии закреплен статус нейтралитета, с 1994 года республика сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства.