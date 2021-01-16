Медведев: выборы подтвердили системный характер проблем в избирательной системе США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Последняя президентская кампания в США стала едва ли не самой скандальной в истории и подтвердила системный характер проблем в избирательном процессе страны. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу статье на сайте ТАСС.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Едва ли не самая скандальная за всю историю президентская кампания подтвердила, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер", - указал он. Как заметил Медведев, "изначально все выглядит вполне презентабельно": альтернативные кандидаты, система праймериз, дебаты в телеэфире. "Но это - оболочка, красивые декорации, от которых напрямую зависит зрелищность происходящего и, конечно, предпочтения избирателей", - подчеркнул он.

Замглавы СБ РФ напомнил, что по правилам избирательной системы США кандидат, за которого в том или ином штате проголосовало относительное, даже самое незначительное большинство, почти всегда получает всю квоту выборщиков от этого штата. "Из-за этого в традиционно либеральных и консервативных штатах голоса избирателей, поддерживающих другую партию, фактически пропадают, "умножаются на ноль", - пояснил он.

Так, Медведев вспомнил про ситуации, когда кандидаты-демократы Альберт Гор (2000 год) и Хиллари Клинтон (2016 год) проиграли выборы, набрав большинство по числу голосов избирателей. "Поскольку существующая система отдает все голоса выборщиков победителю, возможна победа кандидата, который получил минимальный перевес в штатах, дающих 271 голос выборщиков, но значительно проиграл в остальных, - добавил он. - В теории, проиграть по голосам выборщиков может даже кандидат, обогнавший конкурента более чем на 100 млн голосов избирателей".

Замглавы СБ РФ обратил внимание на еще один существенный недостаток института выборщиков: их возможность отдать - иногда без каких-либо значительных для себя последствий - свой голос не за претендента, которого они уполномочены представлять согласно воле избирателей. Случаи подобного недобросовестного голосования выборщиков происходят достаточно регулярно, заметил он.

Медведев добавил, что сейчас, во время подведения официальных итогов, принцип "победитель забирает все" вызвал "новую и вполне справедливую критику". "Даже Хиллари Клинтон, которая противостояла Дональду Трампу на прошлых выборах, призывает отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Иначе складывается тяжелая ситуация, когда десятки миллионов избирателей не верят в то, что итоги голосования отражают фактическую волю народа", - резюмировал замглавы российского Совбеза.