Бывший первый вице-премьер Дагестана Гусейнов стал первым замглавы Минвостокразвития

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов назначен на должность первого заместителя главы министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

"Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич назначен первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2020 года врио главы Дагестана Серей Меликов освободил от должности первого зампредседателя правительства региона Гаджимагомеда Гусейнова, занимавшего этот пост с 2018 года.

Ранее на этой неделе Александр Крутиков, занимавший должность первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, был освобожден от должности. Сам Крутиков заявлял о планах перейти на новую работу.