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Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2020 года

Впервые она пройдет полностью в онлайн-формате

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник ответит на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2020 году. Впервые она пройдет полностью в онлайн-формате.

Мероприятие проходит ежегодно в первые рабочие недели января. Обычно общение с представителями СМИ занимает полтора-два часа. Формально оно посвящено итогам завершившегося года, но многие вопросы касаются ожиданий от года наступившего.

Тем для общения много. Прежде всего, это пандемия коронавируса и ее влияние на международную политику. В 2020 году из-за распространения инфекции количество очных контактов российских дипломатов с зарубежными партнерами резко сократилось, что, конечно, не могло не сказаться на их работе. Многие крупные мероприятия пришлось отложить или перевести в онлайн.

Однако, несмотря на пандемию, год для международной политики выдался бурным. В Белоруссии прошли массовые волнения после выборов президента, а в Нагорном Карабахе - война, остановить которую удалось только благодаря посредничеству России. Договоренности саммита "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года по юго-востоку Украины остались нереализованными. Сохранялась напряженность в отношениях с США. Взаимодействию со странами ЕС был нанесен удар из-за заявлений в ряде европейских столиц о якобы имевшем место отравлении Алексея Навального с помощью отравляющего вещества из группы "Новичок". У представителей СМИ наверняка найдется немало вопросов по этим темам.

Наступивший год также обещает много вызовов. В США приходит к власти администрация демократов во главе с президентом Джозефом Байденом. Идеологизированность демократических администраций ранее нередко становилась причиной противоречий между Москвой и Вашингтоном. Около двух недель остается для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля. Поражение уходящего президента Дональда Трампа на выборах в ноябре, между тем, вызвало всплеск недовольства среди его сторонников и выявило серьезные противоречия в американском обществе. Под вопросом остается судьба иранской ядерной сделки.

Традиционно большая пресс-конференция Лаврова собирает сотни журналистов из десятков стран мира в одном из корпусов министерства на Смоленской площади. Однако из-за пандемии в этом году все общение пройдет в онлайн-режиме. Впрочем, это должно позволить присоединиться к мероприятию еще большему числу представителей СМИ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияУкраинаСШАИранРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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