Глава Бурятии утвердил новый состав правительства региона

ТАСС, 18 января. Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства региона. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Указ об отставке республиканского правительства Цыденов подписал 15 января. Он сообщал, что структурные изменения необходимы ввиду решения сложных задач по созданию комфортных условий для работы и жизни в республике, в сфере экологии, цифровизации.

"Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии. Первый зампред будет курировать министерства экономического блока: министерство финансов, министерство экономики, министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к Минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций, должность отдельного министра по инвестициям упраздняется", - говорится в сообщении.

На должность министра финансов предложен бывший первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев. Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного хурала для переутверждения на должность министра экономического развития. Антон Виноградов, работавший заместителем председателя правительства, главой полномочного представительства Республики Бурятия при президенте РФ, будет руководить министерством промышленности и инвестиций. Однако в отличие от других зампредов, имеющих самостоятельный статус, находиться Виноградов будет в штате Минпрома на ставке министра с зарплатой министра.

И. о. заместителя председателя правительства региона, отвечающего за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма, Минкультуры, назначен Иван Альхеев, который занимал пост главы Тункинского района. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов. А у самого министерства сменится название, теперь это будет министерство природных ресурсов и экологии. Пост министра займет Сергей Матвеев, который в настоящее время является президентом Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, экспертом комиссии по общественной оценке нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы Минприроды России. Сохранят посты глава Минимущества Маргарита Магомедова, глава Минтуризма - Мария Бадмацыренова, глава Минкультуры - Соелма Дагаева.

В ведении заместителя председателя правительства Вячеслава Цыбикжапова появится комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов, занимающий должность председателя комитета информационных технологий и документальной связи. Андронов получит статус члена правительства. Цыбикжапов продолжит курировать министерство социальной защиты населения, министерство спорта и молодежной политики, министерство здравоохранения и министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят посты. На посту зампреда правительства за развитие инфраструктуры будет отвечать Евгений Луковников. В его подчинении остаются министерство строительства и ЖКК и министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Николай Рузавин сохранит пост главы Минстроя, министр транспорта и энергетики Александр Аюшеев уходит на пенсию. И. о. главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ назначен Игорь Зураев, занимавший должность первого заместителя правительства Бурятии. Должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия предложена ректору Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Галсану Дарееву.

Петр Мордовской сохраняет статус зампреда по вопросам безопасности, в его ведении также будет находиться курирование Минприроды по вопросам лесопользования. Алексей Мишенин освобожден от должности заместителя председателя правительства Бурятии.