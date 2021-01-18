Лавров: Россия приветствует контакты глав МИД Греции и Турции по разграничению морских зон

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил договоренность о встрече глав МИД Греции и Турции Никоса Дендиаса и Мевлюта Чавушоглу в конце января для обсуждения проблематики разграничения морских зон. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Я слышал, что министр иностранных дел [Греции], мой коллега, Никос Дендиас договорился о встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в конце января. Я считаю, что это очень правильный формат, в котором нужно подобные вопросы обсуждать и решать", - сказал он.

"Никто не хочет каких-либо силовых действий в Восточном Средиземноморье. В том, что касается нас, если мы можем быть чем-то полезны, если мы можем использовать наши добрые отношения со странами, которые задействованы в этих спорах, мы будем готовы, если такая просьба поступит", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отвечая на просьбу прокомментировать то, что глава МИД Греции недавно выделял Россию как единственную державу, которая признает право Греции на 12-мильную морскую зону территориальных вод, Лавров подчеркнул, что дело "не в том, что Россия признала, а в том, что это вытекает из универсальной Конвенции о морском праве 1982 года". Министр напомнил, что Конвенция, под которой все мы подписались, кроме США, гласит, что государство имеет право устанавливать ширину своих территориальных вод до 12 миль.

"И когда Греция об этом объявила, мы сказали ровно то, что я сейчас произнес: что это абсолютно легитимное решение. Другое дело, когда территориальные воды, объявленные государством, вступают в противоречия с интересами соседнего государства, если будет определено, что эти интересы легитимны с точки зрения Конвенции по морскому праву, то необходимо искать решения через диалог и баланс интересов. И мы активно призываем все проблемы, связанные с исключительными экономическими зонами и Греции, и Кипра, решать через диалог", - указал министр.

Греция и Турция договорились возобновить так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и исключительных экономических зон). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, которые были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны. Контакты тогда так и не привели к каким-либо подвижкам. Турция теперь заявляет, что хочет, чтобы в рамках зондирующих контактов обсуждались все ее претензии к Греции, включающие и отказ от расширения Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль, уменьшение зоны полетной ответственности Афин над Эгейским морем с 10 до 6 морских миль, демилитаризацию греческих островов, улучшение положения турецкого меньшинства и мечетей на территории Греции и так далее. Афины же настаивают, что предметом зондирующих контактов может быть только разграничение морских зон.