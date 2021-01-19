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В Госдуме откроется заключительная для седьмого созыва весенняя сессия

В законодательном портфеле на данный момент 1 234 законопроекта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума во вторник откроет весеннюю парламентскую сессию, которая станет заключительной для депутатов седьмого созыва: уже осенью после выборов к работе приступит новый состав нижней палаты. Пока в законодательном портфеле 1 234 законопроекта, ряд которых направлен на поддержку граждан в период пандемии.

В повестку первого заседания весенней сессии вошло рассмотрение во втором чтении законопроекта о закреплении в Семейном кодексе РФ приоритета Конституции России, а также основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Инициатива была внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках законодательной реализации новых конституционных норм.

Согласно тексту, "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

В целом, как заявил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, в числе приоритетов нижней палаты реализация Послания президента РФ Федеральному собранию. Кроме того, будет продолжена работа "над законами, направленными на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов". По словам Володина, всего на рассмотрении Госдумы 1 234 законопроекта, из них 266 уже прошли первое чтение. Ранее Володин говорил, что в 2020 году Госдума приняла 553 закона, в 2019 году - 530.

Как сообщила ТАСС глава комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, депутаты Госдумы седьмого созыва не планируют проводить пленарные заседания в сентябре, последняя пленарка весенней сессии в июле станет завершающей для работы нижней палаты в текущем составе.

Последнее заседание намечено на 4 июля, затем депутаты будут работать в регионах до 18 июля, после чего уйдут в отпуск до 29 августа. Затем у парламентариев запланированы еще четыре региональные недели до выборов в Госдуму 19 сентября. При этом, заметила Савастьянова, у депутатов сохраняется возможность провести внеочередные заседания в случае необходимости.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияСавастьянова, Ольга Викторовна
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