В Думе поддержали законопроект о правилах назначения министров здравоохранения в регионах

МОСКВА, 19 января /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий обязательное согласование с Минздравом России кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в субъекте РФ.

Инициативу внес в Госдуму кабмин в ноябре прошлого года. Законопроект предлагает наделить Минздрав полномочиями согласовывать назначение на должность руководителя исполнительного органа госвласти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Порядок такого согласования установит правительство.

Как напоминают в кабмине, согласно конституции, координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении РФ и субъектов России. При этом в полномочиях Минздрава вырабатывать и реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также координировать деятельность в сфере охраны здоровья всех участников национальной системы здравоохранения, включая органы исполнительной власти субъектов России. Без такой согласованной деятельности в сфере охраны здоровья всех уровней невозможно достигнуть целей развития, говорится в проекте.

Авторы инициативы напоминают, что приоритетные направления развития здравоохранения определены Стратегией развития здравоохранения в РФ до 2025 года. При этом одним из основополагающих принципов реализации национального проекта "Здравоохранение" является взаимосвязанность и взаимозависимость достижения целей и результатов федеральных проектов с их реализацией на региональном уровне. "Таким образом, реализация указанной стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации и национального проекта "Здравоохранение" может быть обеспечена только согласованными действиями федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим необходима последовательная кадровая политика и особая подготовка руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, говорится в документе. Как подчеркивают в кабмине, "предлагаемое законопроектом решение не является новым", так как подобный механизм назначения действовал до 2015 года.