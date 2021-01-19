В Госдуме открылась весенняя сессия

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник открыли весеннюю парламентскую сессию, которая продлится до середины июля.

"Уважаемые коллеги, десятая весенняя сессия 2021 года объявляется открытой", - объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступив перед этим с трибуны палаты.

Последнее заседание сессии намечено на 4 июля, затем депутаты будут работать в регионах до 18 июля, после чего уйдут в отпуск до 29 августа. Затем у парламентариев запланированы еще четыре региональные недели до выборов в Госдуму 19 сентября, после которых к работе приступит уже восьмой созыв.