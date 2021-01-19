Посол РФ: Россия выступает за начало переговоров в Йемене при участии всех сторон

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Переговорный процесс по урегулированию кризиса в Йемене переживает не лучшие времена, Россия выступает за его безотлагательное начало при участии всех противоборствующих сторон. Об этом заявил во вторник ТАСС посол России в Йемене Владимир Дедушкин.

"Переговорный процесс переживает не лучшие времена. Об этом, в частности, сообщил спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс ранее на брифинге в СБ ООН 14 января, - отметил российский дипломат. - Ему пока не удается собрать стороны конфликта за столом переговоров, чтобы обсудить подготовленный ООН мирный план - Совместную декларацию".

Дедушкин напомнил, что документ согласовывался с ними в течение целого года и обрел сбалансированные рамки. "В соответствии с ним предусматривается полное и повсеместное прекращение огня, разрешение гуманитарных и экономических вопросов, прежде всего обеспечение беспрепятственного допуска торговых судов в порт Ходейда и открытие аэропорта в Сане, - продолжил посол. - Но еще более важным представляются положения Совместной декларации о немедленном начале инклюзивных переговоров по прекращению войны и будущему государственному устройству Йемена".

"Не вижу никаких причин для того, чтобы отказываться обсуждать этот важный документ. Однако обе стороны, к огромному сожалению, находят в нем недостатки, причем, на мой взгляд, явно непринципиального характера, и пока отказываются ехать на переговоры, - указал он. - Выдвигают предварительные условия, настаивают на пересмотре текста в свою пользу. Такой подход нельзя назвать конструктивным".

"Нужно принять формулу Гриффитса и безотлагательно вступить в прямой диалог. В ходе него можно устранить любые спорные моменты, - убежден Дедушкин. - В конце концов, договариваться йеменцы должны сами, а ООН играет роль не более, чем посредника и помощника".

Кроме того, дипломат считает, переговоры "нужны сейчас, как воздух". "Ведь, в них впервые примет участие Южный переходный совет, вошедший в состав нового правительства. Правительственная делегация, которая должна договариваться с хуситами, теперь будет включать и южан в соответствии с Эр-Риядским соглашением", - отметил он. Вместе с тем, добавил посол, впервые за время конфликта создалась уникальная ситуация, когда "все йеменцы без исключения могли бы собраться вместе и определить судьбу своей страны, облегчив страдания народа".

Об осложнении гуманитарного кризиса

Дедушкин отметил, что рост инфекционных заболеваний, наплыв беженцев из африканских стран осложняют и без того непростую гуманитарную ситуацию в Йемене.

"Гуманитарная обстановка в Йемене находится не на грани кризиса, а в самом его эпицентре в прямом смысле этого слова", - подчеркнул дипломат.

"ООН буквально бьет тревогу, упрашивая страны-доноры выполнять взятые обязательства. Денег критически не хватает, - обратил внимание посол. - Гуманитарные организации способны обслужить, да и то не полностью, только половину населения страны, в то время как в гуманитарной помощи нуждается 90% йеменцев".

Кроме того, продолжил Дедушкин, Йемен наводняют беженцы из Сомали, Эфиопии и Эритреи - их 200 тыс., а также внутренне перемещенные лица, численность которых достигла 4 млн человек. "Становится очевиден масштаб катастрофы, - указал посол. - Разумеется, ситуация осложняется инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и чумой, а также коронавирусной пандемией".

По последним данным, отметил дипломат, в Йемене голодает около 16 млн человек, 50 тыс. фактически умирает голодной смертью, 5 млн находятся на грани голода. "Гуманитарный призыв ООН в прошлом году выполнен только на половину, то есть получено $1,7 млрд из запрошенных $3,4 млрд, - сказал Дедушкин. - В текущем году будет запрошена такая же сумма. Пообещать легко - собрать трудно".

О поставках российской вакцины

Также Дедушкин рассказал, что Россия не получала официального обращения от руководства Йемена по приобретению вакцины "Спутник V", но рассмотрит такой запрос, если он поступит.

Дипломат отметил, что разговаривал прошлой осенью о возможности поставки в Йемен российской вакцины от коронавируса с экс-главой МИД республики. "Разумеется, наш ответ был положительным, - сказал посол. - Однако в дальнейшем йеменцы не конкретизировали свой интерес в виде официального обращения, в том числе и со стороны нового правительства".

"Если оно поступит, то, я думаю, будет рассмотрено с максимальным вниманием", - отметил Дедушкин.

О новом правительстве

По мнению Дедушкина, новое правительство Йемена прилагает максимум усилий для улучшения экономического положения населения страны.

По его словам, экономическая ситуация в республике остается сложной. "Прибывшее в Аден новое правительство во главе с премьер-министром делает все от него зависящее, чтобы преодолеть кризис. Активно в работу включился недавно назначенный губернатор Адена Ахмед Лямляс", - сказал дипломат.

"По указанию президента республики приоритет отдается разрешению социальных вопросов, - отметил Дедушкин. - В Адене и на остальных территориях нарушено водо- и электроснабжение, ощущается нехватка продовольствия, имеют место задержки с зарплатами госслужащим. Правительство с первых дней наметило программы восстановления хозяйства и работает практически круглосуточно".

Вместе с тем, заметил посол, негативно сказываются колебания национальной валюты, которая сначала укрепилась после прибытия правительства в Аден, но после инцидента в аэропорту в конце прошлого года вновь обвалилась. "Однако хочется верить, что входящие в кабинет на паритетных началах северяне и южане возьмут ситуацию под контроль, - выразил надежду дипломат. - Заключенное при содействии Саудовской Аравии Эр-Риядское соглашение должно заработать, в том числе в экономической сфере. С помощью Королевства Саудовской Аравии в Адене постепенно налаживается медицинское обслуживание, строятся новые госпитали, школы, инфраструктура, восстановлен и функционирует аденский аэропорт. Наметились сдвиги в борьбе с коррупцией".

Об участии США и ООН

По мнению Дедушкина, намерение США внести в список террористических организаций движение йеменских хуситов "Ансар Аллах" ставит под угрозу посредническую роль ООН в урегулировании конфликта в Йемене.

"Несомненно, инициатива США классифицировать движение "Ансар Аллах" в качестве террористической структуры не просто осложнило бы посредническую работу ООН, а фактически поставило бы ее на грань срыва", - убежден дипломат. Хуситы и йеменское правительство, отметил он, обозначены в резолюциях СБ ООН как стороны конфликта, который должен быть разрешен путем переговоров.

По словам Дедушкина, американская инициатива "отнюдь не поощрит хуситов к переговорам, как, видимо, ошибочно полагают в Вашингтоне". "Лидеры "Ансар Аллах" и поддерживающие их общественные силы уже выразили возмущение оскорбительным тоном уходящей американской администрации. Стоит ожидать, что их подход только ужесточится, - подчеркнул посол. - Хотелось бы задать вопрос американским коллегам: как теперь они в своем национальном качестве будут контактировать с хуситами, выполняя решения ООН, в том числе в рамках "пятерки" послов стран - постоянных членов СБ ООН?"

"То же самое можно сказать и по поводу самого негативного влияния данного решения на работу гуманитарных организаций в Йемене. 12 января официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эта ситуация существенно затруднит ввоз продовольствия в голодающий Йемен, поскольку страна на 90% зависит от импорта продуктов питания, - отметил Дедушкин. - Гуманитарные агентства в один голос осудили этот шаг США. Я полагаю, что Конгресс США не пропустит столь аррогантную и явно ошибочную инициативу, а затем ее дезавуирует и будущая администрация США".

10 января госсекретарь США Майкл Помпео объявил о намерении включить в список террористических организаций Госдепартамента движение "Ансар Аллах". По его словам, такое решение "предоставит дополнительные инструменты для противодействия террористической деятельности" "Ансар Аллах", поддерживаемой, по версии Вашингтона, Тегераном, и будет способствовать прогрессу в преодолении нестабильности в Йемене. Включение в список террористических организаций означает, в частности, заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.