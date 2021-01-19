Песков заявил, что власти регионов должны обеспечить прозрачность выборов в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Региональные власти должны обеспечить прозрачность предвыборной кампании 2021 года, Кремль обучает заместителей губернаторов необходимым для этого технологиям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию об обучающих семинарах администрации президента для вице-губернаторов по внутренней политике.

Он напомнил, что практика такого обучения имеет уже сложившиеся традиции, при этом методика не является константой, она постоянно развивается, поэтому количество дней обучения может варьироваться - как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения.

"Безусловно, во внутриполитическом плане предстоящая избирательная кампания - это очень важное событие, прозрачность, законность и демократичность которого должна быть абсолютно обеспечена теми, кто находится у власти в регионах, - указал Песков. - Поэтому, конечно, людей этому нужно учить - современным технологиям, процедурам. Все это будет, наверняка, включено в учебную программу".