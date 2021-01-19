Представитель РФ заявил, что администрация Трампа лгала в деле контроля над вооружениями

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Администрация Дональда Трампа на протяжении последних четырех лет откровенно лгала, чтобы оправдать деструктивные действия США в области международной безопасности. Об этом заявил во вторник на Конференции по разоружению заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Он выступил вслед за спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, который обвинил Россию, Китай и Иран в подрыве международных соглашений о контроле над вооружениями и ядерном нераспространении. Американский дипломат, в частности, утверждал, что из-за этих трех стран вся система международной безопасности "подверглась глубокой коррозии".

В ответ Белоусов заявил, что подобные "пламенные речи" представителей администрации Трампа можно было услышать и раньше "на разных форумах и в разных форматах". "Сегодняшняя речь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью", - сказал российский представитель.

Он отметил, что администрация Трампа делала это для того, чтобы оправдать "отказ от конструктивного диалога [с Россией] по контролю над вооружениями", навязать другим странам свое мнение и запугать союзников "некой российской угрозой". Белоусов выразил надежду на то, что новая администрация Джозефа Байдена, в отличие от своих предшественников, займет конструктивную позицию при обсуждении вопросов контроля над вооружениями.

Утверждения Биллингсли

Выступая на сессии Конференции по разоружению, проходящей в онлайн-формате, Биллингсли повторил позицию уходящей администрации Трампа по поводу того, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и чуть ли не "подошла вплотную" к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Малой Земле. В то же время он утверждал, что США выполняли все свои международные обязательства, в том числе по ДРСМД, хотя, как известно, именно Вашингтон разорвал это соглашение в одностороннем порядке.

Биллингсли также призвал европейские страны не соглашаться на предложение Москвы о введении моратория на развертывание на континенте ракет средней дальности. "Нельзя поддаваться на эту уловку", - сказал он.

Говоря об Иране, американский дипломат обвинил его в нарушении ядерной сделки, и выразил надежду, что избранный президент США Джозеф Байден продолжит проводить в отношении этой страны жесткий курс. Что касается Китая, то, по утверждению Биллингсли, он "секретно наращивает" свои ядерные арсеналы, которые не подпадают ни под какие международные соглашения.

Биллингсли выступал на Конференции по разоружению в Женеве, по сути, в последний день своей работы в должности спецпредставителя президента США. В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента Джозефа Байдена и республиканская администрация Трампа передаст свои полномочия новой команде демократов.

Участниками Конференция по разоружению являются 65 стран, многие другие ежегодно присоединяются к ее работе в качестве наблюдателей. Конференция была создана в 1979 году по итогам первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года как единственный многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению.