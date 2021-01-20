Совфед на первом в 2021 году заседании заслушает отчеты комитетов и доклад главы Минздрава

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совет Федерации в среду откроет весеннюю сессию. На первом в 2021 году заседании палата заслушает отчеты ряда комитетов о работе в 2020 году, в том числе комитетов по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по международным делам, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В рамках правительственного часа перед сенаторами с докладом "О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам" выступит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Во вторник на заседании комитета Совфеда по социальной политике Мурашко затронул вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, а также рассказал о мероприятиях, которые проводились министерством для улучшения оказания медицинской помощи.

Кроме того, на заседании в среду сенаторы заслушают доклады полномочных представителей Совфеда в Генпрокуратуре, Минюсте, Центральной избирательной комиссии и Счетной палате РФ.

Также на пленарном заседании СФ рассмотрит проект заявления палаты в связи с ограничениями на использование русского языка на Украине, подготовленный комитетом по международным делам. Как отметил во вторник глава комитета Константин Косачев, в этом заявлении сенаторы планируют "привлечь внимание всех международных инстанций - и по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы - к этой совершенно нетерпимой ситуации".

Он напомнил, что с 16 января на Украине вступили в силу поправки в закон "Об образовании", которые ограничивают использование русского языка в быту - в магазинах, на почте, в системе здравоохранения и т. д. Сенатор подчеркнул, что это "напрямую нарушает интересы и русских, и русскоязычных граждан Украины, это огромная часть населения".