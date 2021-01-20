Матвиенко поручила сенаторам возвращаться к доковидному уровню международной активности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам постепенно возвращаться к доковидному уровню работы в сфере международной парламентской дипломатии. Об этом она сказала в среду на заседании Совфеда.

"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий. Необходимо наращивать динамику на международном направлении, особенно с учетом всей международной обстановки, и стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко, обращаясь, в частности, к членам комитета Совфеда по международным делам.

Межпарламентская деятельность фактически перешла в режим онлайн в условиях пандемии коронавируса. Поездки иностранных официальных делегаций, как и поездки делегаций российских парламентариев за рубеж были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Часть международных мероприятий была отменена, другая - переведена в режим видео-конференц-связи. Ранее Матвиенко уточняла, что ожидает возобновления очного межпарламентского диалога после стабилизации ситуации с пандемией нового коронавируса.