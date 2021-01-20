Парламент Петербурга согласовал кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт- Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуру Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора города, отвечающего за вопросы культуры и спорта, передает корреспондент ТАСС.

"Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Бориса Михайловича Пиотровского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал председатель парламента Вячеслав Макаров по итогам голосования.

Представляя кандидатуру Пиотровского, губернатор Александр Беглов отметил, что он будет непосредственно координировать и контролировать деятельность Комитета по культуре Санкт-Петербурга и комитета по физической культуре и спорту. По словам Беглова, под руководством Пиотровского была организована подготовка стратегического для города документа - концепция развития сферы культуры - его итоговая редакция, как ожидается, будет принята весной этого года. "Борис Михайлович много сделал для организации работы учреждений культуры в условиях ограничительных мер. Активное участие [он] принял в развитии музейно-выставочной и библиотечной сферы", - сказал глава города.

Пиотровскому 38 лет, с сентября 2020 года до настоящего времени он работал в должности первого заместителя председателя городского комитета по культуре. Занимавший пост вице-губернатора по культуре и спорту с 2014 года Владимир Кириллов на прошлой неделе написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщали в Смольном.