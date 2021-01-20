Госдума осудила "политику двойных стандартов" и грубые действия полиции в Европе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума в среду выступила с заявлением, в котором депутаты осуждают непропорциональное применение силы полицией европейских стран и "политику двойных стандартов" в Европе. Соответствующий проект, внесенный фракцией ЛДПР, был поддержан в ходе пленарного заседания палаты.

"Депутаты Государственной думы, представляющие все фракции в Государственной думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом", - говорится в тексте.

В нем отмечается, что массовые демонстрации в связи с недовольством политикой властей в условиях пандемии коронавируса проходят во многих странах Европы. "Полиция грубо обращалась с демонстрантами, против них применялись водометы и слезоточивый газ, сотни людей задержаны и заключены под стражу", - указывается в заявлении.

В то же время, подчеркивается в документе, власти западных государств продолжают "гневно клеймить" действия белорусской милиции против протестующих и оправдывают всякого рода "акции неповиновения".