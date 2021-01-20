В КПРФ заявили, что продолжают объединять силы в рамках Народного патриотического фронта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. КПРФ продолжает работу по объединению левых и народно-патриотических сил в рамках Народного патриотического фронта, причем на основе принципа поддержки тех кандидатов, которых имеет партия, заявил ТАСС в среду зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы ведем работу с общественными организациями, сейчас завершаем уже фактически окончательно формирование кандидатов по одномандатным избирательным округам. <...> Работа идет, она большая. Я думаю, что весной, ближе к съезду мы покажем состав, вы увидите масштаб этих левых объединений - реально действующих общественных организаций, движений, структур", - сказал он.

По словам политика, речь идет об организациях как федерального, так и регионального уровня. "Что очень важно, потому что на региональном уровне очень много общественных организаций, движений (экологических, патриотических), которые заинтересованы идти вместе с нами. Причем не исходя из принципа "выдвиньте наших кандидатов", а [исходя из принципа] поддержки тех кандидатов, которые есть у партии", - добавил Афонин.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ранее неоднократно заявлял о необходимости организации на основе КПРФ широкого фронта левых и народно-патриотических сил.

В среду стало известно о предстоящем объединении "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России". Как сообщил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов, объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - за правду", она будет иметь одного председателя и двух заместителей. По его словам, о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии пока речь не идет. В свою очередь первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов пояснил, что слияние направлено на реализацию "левых ценностей и программ" в политике государства.