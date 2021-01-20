В СБ РФ считают, что план России по Карабаху позволял решить конфликт без применения силы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концепция о поэтапном урегулировании в Нагорном Карабахе, которая была подготовлена Россией несколько лет назад, позволяла решить конфликт без применения силы. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в комментарии "Российской газеты".

Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное решение нагорнокарабахского конфликта с учетом интересов всех сторон. В 2016 году МИД России представил концепцию о поэтапном урегулировании ситуации вокруг Карабаха, последняя редакция документа была передана сторонам в 2019 году, напомнил Нургалиев.

"Если бы эти предложения удалось реализовать, то мирному населению Карабаха были бы созданы условия для нормальной жизнедеятельности, а Азербайджан вернул бы свои утраченные районы, не прибегая к применению силы", - подчеркнул замсекретаря Совбеза России.

Он пояснил, что концепция предполагала возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов после развертывания международных миротворческих сил, предоставление Нагорному Карабаху прав на формирование органов власти и сил самообороны, прекращение блокады региона со стороны Азербайджана. На втором этапе планировалось передать под контроль Баку еще два района "в увязке с определением правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения референдума в соответствии с международными нормами". Предполагалось также оставить коридор в Лачинском районе для транспортного сообщения Нагорного Карабаха с Арменией.

"Эти предложения являлись центральной темой переговорного процесса, в котором участвовали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и лидеры Армении и Азербайджана, - указал Нургалиев. - Прямой диалог Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не прекращался вплоть до 2020 года, но, к сожалению, полного согласия сторон достичь не удалось".

О ситуации вокруг Карабаха

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.