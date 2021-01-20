В генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что телефонная связь еще не восстановлена

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Телефонная связь в здании генконсульства РФ в Нью-Йорке в среду не восстановлена, хотя российские дипломаты официально обращались в Управление иностранных миссий в Нью-Йорке по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства Алексей Топольский.

"В генконсульстве по-прежнему нет телефонной связи, - сообщил он. - Около 30 телефонных линий отключены. Мы направляли официальное обращение в нью-йоркское Управление иностранных миссий, а в ответ было заявлено, что обращение принято к сведению и нам следует решать эти вопросы с телефонной компанией".

Он подчеркнул, что проблемы со связью у российских дипломатов возникли не в первый раз. "Могу сообщить, что уже на протяжении нескольких месяцев у нас не работает факсимильная связь с Москвой, - отметил он. - Представители компании-провайдера неоднократно обещали восстановить ее, однако ситуация не меняется".

Во вторник ТАСС сообщили, что проблемы в генконсульстве РФ возникли не только с телефонными линиями связи, но и с сотовой связью, подчеркнув при этом, что "такой ситуации никогда не возникало".

Посольство РФ направило в Госдепартамент США ноту с требованием оперативно устранить ситуацию с отключением связи в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке было открыто в 1994 году. Оно расположено в центре Манхэттена (на 91-й улице) и предоставляет консульские услуги гражданам России, находящимся на территории штатов Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.